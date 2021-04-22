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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 22.04.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dikkat! Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik kilit

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan resmi tatilinin de dahil edildiği 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi istanbul'da trafik yoğunluğu saat 16:00 itibari ile yüzde 69'a ulaştı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması bu hafta 82 saat sürecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 3 gün sürecek. Genelge kapsamında 82 saatlik kısıtlama 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Hafta sonu kısıtlamalarında olduğu gibi 23 Nisan Cuma günü de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemiş dükkanları saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak.

Son dakika haberi: Dikkat Kısıtlama öncesi İstanbulda trafik kilit

Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kadıköy D-100 Karayolu her iki yönde araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.45 itibariyle yoğunluk yüzde 69 olarak ölçüldü.
Son dakika haberi: Dikkat Kısıtlama öncesi İstanbulda trafik kilit

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