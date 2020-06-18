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DHA- AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 08:29,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: DHKP/C'nin kasası İzmir'de yakalandı

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Kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.

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