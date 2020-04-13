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Haber Giriş: 13.04.2020 - 00:25,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması

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Son dakika haberi: Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirtip, "Sayın Bakanı’nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur" dedi

Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı’nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır" dedi.

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