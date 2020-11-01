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Son dakika haberi: Depremin 33'üncü saatinde mucize!
Alınan son dakika haberine göre, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kişi sağ olarak çıkarıldı.
Son dakika haberi... CNN Türk Muhabiri Mücahit Topçu, İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 33'ncü saatte bir kişinin yaralı olarak çıkarıldığını bildirildi. İsmi bilinmeyen vatandaşın 55 yaşındaki olduğu belirtilirken, ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirtildi.
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