Son dakika haberi: Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

Yangın, saat 06.30 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

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