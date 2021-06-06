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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 06.06.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

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Son dakika haberi: Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Son dakika haberi: Denizlide tekstil fabrikasında yangın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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