Son dakika haberi: Denizli'de şoke eden olay! Koronavirüs hastası çarşafları birbirine bağlayıp kaçtı

Olay, Denizli Devlet Hastanesi'nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. Sarayköy ilçesinde yaşayan Ufuk G. koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ufuk G.'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi.



Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G.'nin ikinci kattaki odanın penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine inip, kaçtığı belirlendi. Hastanedeki görevliler polise haber verdi. Yapılan araştırmada Ufuk G.'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan Ufuk G. tekrar hastanede tedaviye alındı.