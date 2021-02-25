MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Denizli'de restoran yangını! Can kayıpları var
GeriGündem Son dakika haberi: Denizli'de restoran yangını! Can kayıpları var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Denizli'de restoran yangını! Can kayıpları var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Denizli’deki bir restoranda çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti.

Cankurtaran Mahallesi'ndeki Honaz Milli Parkı girişinde bulunan bir restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında restoranda 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Son dakika haberi: Denizlide restoran yangını Can kayıpları var

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi