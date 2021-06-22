MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Datça açıklarında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
GeriGündem Son dakika haberi: Datça açıklarında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 22.06.2021 - 01:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Datça açıklarında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Datça açıklarında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın gibi çevre illerden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Deprem, İzmir ve Aydın'da da hissedildi.

Son dakika haberi: Datça açıklarında korkutan deprem Çok sayıda ilde hissedildi


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyururken, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise 5.6 olarak duyurdu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi