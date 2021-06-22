Son dakika haberi: Datça açıklarında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ



Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Deprem, İzmir ve Aydın'da da hissedildi.







Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyururken, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise 5.6 olarak duyurdu.

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