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AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 21:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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Alınan son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, TSK'nın yurt dışına gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, TSK'nın yurt dışına gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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