Son dakika haberi: Yunanistan’a dikkat çeken uyarı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunan Cumhurbaşkanının 'işgalci' suçlamasına ilişkin, "Söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur." dedi.

Oktay şunları kaydetti:

"Rum-Yunan ikilisi gerçekleri görür, iki egemen devletli çözüm için yeniden görüşmelere hazır noktaya gelinirse Türkiye bunu destekleyecektir. Yunan Cumhurbaşkanının savaş yerine barış ve uzlaşı söylemini samimiyetle benimsemesi ülkesi, Rum yönetimi ve tüm bölgenin çıkarına olacaktır."