Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR testleri negatife döndü

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Çok yakın bir zamanda hatta yarın sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"YOĞUN MESAİSİNE YARIN BAŞLAYACAK"

Öte yandan Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmenin ardından şu paylaşımı yaptı:

Cumhurbaşkanımız kısa sürede sağlığına kavuştu çok şükür. Cumhurbaşkanımız Allah’ın izni ve inayetiyle, duaların gücüyle, aşkla, kaldığı yerden yoğun mesaisine yarın başlayacak. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin.