MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı
GeriGündem Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz rezervi keşfinin müjdesini verdiği sırada göz yaşlarına hakim olamayan Rüstem Yılmaz Cengiz, o an yaşadığı duygularını anlattı.

Zonguldak'ta mobilya mağazası bulunan Rüstem Yılmaz Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını ve o anların sosyal medyada yer aldığını anlatan Cengiz, şunları söyledi:

"Duygularıma hakim olamadım. Böyle bir duruma geleceğimizi de bilmiyordum. Fotoğrafı gören çok arayan, tebrik eden ve eleştirenler oldu. Eleştiren kardeşlerimize de Allah'tan inayet diliyorum ve onlarda inşallah gerçeği görürler. Memleketimiz için olumlu bir gelişmede sevinecekleri yerde eleştiriyorlar, bunları da kınıyorum. İnşallah makus talihimizi yener ve seri sondaj çalışmalarıyla değişik madenlere ulaşır ve memleketimizin refah seviyesini yükseltiriz."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sırasında çekilen fotoğrafını Twitter adresinden paylaştığını hatırlatarak, "Bakanımız Berat Albayrak'ın fotoğrafımı paylaşmasına mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onların emekleri boşa gitmeyecek. Biz her zaman onları destekliyoruz ve onlara inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf duygularını anlattı

14
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi müjdeyi verdi… Türkiye nefesini tutarak izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi müjdeyi verdi… Türkiye nefesini tutarak izledi
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle