Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Plenkovic'in görüşmesinde, İdlib’deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı. AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti olduğunu belirtti.

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