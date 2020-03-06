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Haber Giriş: 06.03.2020 - 20:53,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Görüşmede güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Plenkovic'in görüşmesinde, İdlib’deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı. AB'nin uluslararası yükümlülüklerine uyarak, sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti olduğunu belirtti.

 

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