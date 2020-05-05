Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var. Bu başarının altında milletimizin her bir ferdinin imzası var.

#yks2020, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek

Bizler bu süreçlerde bilimin, ortak aklın ve vicdanın yolunda karar alırken tüm kesimlerin faydasını gözetiyor, bu aziz milletin her bir ferdinin bu süreçten sağ salim çıkması için canla başla, 7/24 çalışıyoruz.