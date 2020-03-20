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Haber Giriş: 20.03.2020 - 22:12,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda" Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Emine Erdoğan, "Koronavirüs ile mücadelemizin fedakar kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Saat 21.00... Tüm Türkiye alkışladı
Saat 21.00... Tüm Türkiye alkışladı
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