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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 23:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, "beşinci kavuklu" olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Rasim Öztekin, hayatını kaybettiSon dakika haberine göre; Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
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