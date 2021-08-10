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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.08.2021 - 21:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti.

BİR GÖRÜŞME DAHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile de telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar bölgesel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

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