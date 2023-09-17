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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Orta Koridor' mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Irakli Garibashvili#Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Orta Koridor mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 23:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Orta Koridor’un hayata geçirilmesinin önemine değindi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

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Türkevi’nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan’ın asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sundu. Erdoğan, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi. Orta Koridor’un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan’daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu da belirterek, bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan’ın Başbakanı Irakli Garibashvili ile Türkevi’nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Irakli Garibashvili#Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu

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