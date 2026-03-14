Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İftar vaktinde bile görevinin başında olan; iyileştirmeyi, yaşatmayı hayatının merkezine alan sağlık mensuplarına buradan şükranlarımı iletiyorum. Buradaki kardeşlerimle birlikte 81 ilimizdeki sağlık ordusunun her bir mensubunun 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İlk şifahanelerimizin kurulmasından bu yana milletimize kendini adamış ancak ebedi aleme göç etmiş sağlık çalışanlarını rahmetle yad ediyorum.

Devrin müstevlilerine karşı mücadele bayrağını açarak 14 Mart'ı bizlere Tıp Bayramı olarak armağan eden tıp fakültesi talebelerini ve onlara destek veren hekimleri rahmetle anıyorum. Kendilerini millete adayan talebeler ve hekimler bugün sizlerin de yolunu aydınlatıyor. Milli Mücadele’de cepheden cepheye koşan hekimlerimizin, hemşirelerimizin cesaret ve metaneti sizlerin de ruhunu coşturuyor. Rabbim cümlesine rahmet eylesin.

Bazı meslekler eda mesleği, bazıları ise feda mesleğidir. Sağlık ordumuz yüksek bir tempo ve özveri ile çalışarak, ailelerine bile ayıracakları zamandan feragat ederek kendilerini milletimiz için feda etmektedir. Biz de tüm kaynaklarımızı seferber ederken sağlık camiamızın yanında olmaya devam ediyoruz.

Sağlık sistemimiz geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür; hastanelerimiz, sağlık tesislerimiz geçmişle kıyas kabul etmeyecek derecede modern bir donanım ve altyapıya sahiptir. Kendi ülkesinin ve milletinin başarılarına kayıtsız olanlara ne desek, ne anlatsak beyhude. Biz onları nazara ve dikkate almadık, bugün de almıyoruz. Sağlık çalışanlarının emeklerini yok sayanları biz de ademe mahkum ediyoruz. Hep işimize baktık, hizmete odaklandık, sağlık hizmetlerimizin standardını yükseltmeye çalıştık. Bu anlayışla çalışarak 23 yılda yatırım, reform ve hizmetlerimizde sağlık alanında tarihi adımlar attık.