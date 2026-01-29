Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan depremde acımızı paylaştı, Hatay’da 308 konutun inşasını üstlendiler

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin Dördüncü Toplantısı'nı tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanı’nı ve değerli heyetini bu vesileyle ikinci vatanlarında ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda aziz kardeşim Mirziyoyev’e, muhterem refikalarına ve kıymetli heyet üyelerine 'Türkiye’ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum.

Bu sene aynı zamanda 1996 yılında imzaladığımız Ebedi Dostluk ve İş Birliği Anlaşması'nın 30. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kardeş ülkemiz Özbekistan; Sayın Mirziyoyev'in dirayetli liderliği ve güçlü devlet geleneğiyle Orta Asya'nın bölgesel entegrasyonu konusunda öncü rol oynuyor. Özbekistan'ın uluslararası planda giderek yükselen yıldızını yakından takip ediyor, bundan mutluluk duyuyor ve kendilerini samimiyetle destekliyoruz.

TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı geliştirmekle kalmayıp sürekli ileriye taşıyarak ilişkilerimizi "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" seviyesine yükselttik. Biraz önce teatisi yapılan anlaşmalarla önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı belirledik. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları yakın iş birliği içinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde dışişleri bakanlarımızın eş başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu toplandı. Dışişleri, içişleri, savunma bakanları ile istihbarat teşkilatı başkanlarından oluşan "4+4 Mekanizması"nın birinci toplantısına da Ankara'da ev sahipliği yaptık. Ticaret, savunma sanayisi, eğitim ve kültür gibi alanlarda geçtiğimiz yıllarda birçok projeyi hayata geçirdik. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık; yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

"ATA YURDUMUZ ORTA ASYA'NIN REFAHINA KATKI SUNMAKTA KARARLIYIZ"

Bugün Özbekistan ekonomisinde, Şevket kardeşimin liderliğinde önemli bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk şirketleri, 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla hâlihazırda Özbekistan'daki ilk üç yatırımcı arasında yer almaktadır. İnşallah çok daha iyi seviyeleri de göreceğiz. Türkiye olarak gerek Özbekistan'ın gerek ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmakta kararlıyız.

Özbekistan ile "aile meclisimiz" olan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın iş birliği içindeyiz. Geçen yıl kasım ayında Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda, 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edilmesinde Şevket kardeşimin önemli katkıları oldu. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Büyük Özbek şairi merhum Abdülhamit Süleyman Çolpan'ın, "Ey bizi uyandıran üstadımız!" diyerek selamladığı İsmail Gaspıralı'nın işaret ettiği; dilde, fikirde, işte birlik hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz.

El ele verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz. Şevket kardeşimin huzurunda şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim: Özbekistan; İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında ilkeli bir tutum sergilemiştir. İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Şevket kardeşimin Özbekistan'daki Filistinliler için sosyal hizmet sağlanmasına matuf bir fon kurma kararını da takdirle karşılıyorum.

Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var: "Dilimiz bir, tilimiz bir." Yani gönlümüz bir, dilimiz bir. Sadece gönlümüz ve dilimiz değil; aynı zamanda acımız da bir, hüznümüz de bir, derdimiz de bir. Bunu en son üç sene önce bizzat tecrübe ettik. Özbekistan; 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biri oldu. Özbek kardeşlerimizin deprem haberini alır almaz milletimiz için nasıl seferber olduğunu biz gayet iyi biliyoruz.

"ÖZBEKİSTAN 308 KONUTUN YAPIMINI ÜSTLENDİ"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2023 yılındaki olağanüstü zirvesinde, Özbekistan'ın teklifiyle 6 Şubat, "Afet Kurbanlarını Anma ve Dayanışma Günü" olarak ilan edilmişti. Ancak Özbekistan bununla da yetinmedi; TOKİ tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3 bin 93 konuttan müteşekkil projede, 308 konutun yapımını üstlendi.

Projede bir Özbek mahallesinin yer alması bizi ziyadesiyle mutlu etmiş; bu yerleşim, ebedi kardeşliğimizin kalıcı bir simgesi olmuştur. Birazdan bu konutların teslim törenini Sayın Mirziyoyev ile birlikte video konferans bağlantısıyla gerçekleştireceğiz. Depremzedelerimizin mutluluğunu bizzat paylaşmak üzere şu an burada bulunan ailelerimize yeni yuvalarının anahtarlarını Şevket kardeşimle birlikte teslim edeceğiz. Yeni konutlarımızın ailelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

İSTANBUL'DA ÖZBEKİSTAN OKULU

Tabii sadece bununla yetinmiyoruz. Hatay'a bağlanmadan önce Özbekistan okulunun 'taş koyuş' merasimini yine çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Özbekistan'ın yurt dışında ilk kez inşa edeceği bu okul için İstanbul'u tercih etmesi bizleri ayrıca memnun etmiştir. Taş koyuş törenimizin de hayırlara vesile olmasını diliyor, burada eğitim görecek öğrencilerimize şimdiden başarılar temenni ediyorum. Ülkemizin en zor günlerinde sergiledikleri dayanışma için tüm Özbek kardeşlerimize, en başta Sayın Mirziyoyev'e tekrar teşekkür ediyorum. Şevket kardeşime ve tüm Özbek halkına şükranlarımı sunuyorum.

CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV’DEN AÇIKLAMALAR

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Muhterem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet ettiğiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Elbette çok çalışmalar yaptık son yıllarda ama hedeflerimiz çok daha fazla yüksek. İstanbul bölgesindeki Özbek okulunun temel atma töreni ve Hatay’daki Özbekistan mahallesinin konutlarının devir teslimi ilişkilerimizin tarihinde şüphesiz bir iz bırakacaktır. Kalpler bir olunca mesafeler kısalır denir. Dilimiz, kalplerimiz ve niyetimiz birdir. Bir sorun olsa bile birlikte çalışırız.



Son yıllarda ortak çabalarımızla kapsamlı stratejik ortağımız olan Türkiye’nin desteğini her daim hissetmekteyiz. Modern Türkiye her alanda daha fazla etki kazanıyor ve başarılar elde ediyor. Ankara’nın sesi uluslararası alanda daha fazla yankılanıyor. Ülkeniz jeopolitik güç haline geliyor. Özbek halkı ve kendi adına tebrik ediyorum.

Bugün İstanbul şehrinde Özbek Okulunun temelini atacağız, Türkiye’de ilk Özbek okuludur. Hatay ilinde Özbekistan mahallesinin açılış törenine katılmaktan memnuniyet duyuyorum. 6 Şubat depreminde Özbek halkı Türk halkının kendi acısını kendi meseleleri kabul etti. 100 kurtarma görevlimiz 18 kişinin hayatını kurtardı, yaklaşık 200 kişiyi enkazdan çıkardı, 4000 hastaya yardım sağlandı.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Emine Erdoğan hanımefendiyi Özbekistan’a davet ediyorum. Güzel ülkenize barış, huzur ve kalkınmalar diliyorum.