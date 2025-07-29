Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"TİCARET HACMİNDE 15 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ HEDEF ALDIK"

Stratejik İşbirliği Konseyinin 5’inci nedeniyle ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 2009 yılında stratejik ortaklığımızı ilan etiğimiz Kazakistan ile münasebetlerimizi 3 yıl önce geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Kazakistan bölgenin en büyük ekonomisi bizim de bölgedeki en büyük ticari ortağımız. Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımları ise 1,5 milyar dolara yaklaştı. Müteahhitlik firmalarımız bugüne kadar 30 milyar dolar değerinde 5 yüzün üzerinde projeyi başarıyla üstlendi. Bugün de savunmadan enerjiye, ulaştırmadan bilim ve teknolojiye çok geniş bir yelpazede görüş alışverişimiz oldu. Neticede biraz önce şahit olduğunuz 20 belgeyi imzaladık.

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VİZE MUAFİYET SÜRESİ 90 GÜN OLDU

Madencilik ve nadir toprak elementleri gibi bu sektörlerde işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Daha fazla miktarlarda kazak petrolünün ülkemiz üzerinde dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. İpekyolu'nun günümüzdeki karşılığı olan. Hazar geçişli orta koridorun kullanımı ve geliştirilmesi hususunda yapabileceklerimizi istişare ettik. Askeri ve savunma sanayi iş birliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük. Güvenlik işbirliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı. Ülkemizi ziyaret eden Kazak turist sayısı her geçen yıl artıyor. Ülkemizden de Kazakistan'a yönelik bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Kazakistan Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı. Bu karardan dolayı değerli kardeşim Tokayev'e teşekkür ediyorum.

Eğitim ve kültür konuları her zaman olduğu gibi yine gündemimizdeydi. İlk kapsamlı ortak projemiz olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi 30 yılı aşkın süredir yüz binden fazla mezun verdi. Şimdi de sayın Tokayev sayesinde Türkiye Maarif Vakfı’nın iki okul açacağının müjdesini buradan vermek istiyorum. Ayrıca Gazi Üniversitesi’nde Güney Kazakistan Pedagoji Üniversite’sinde de bir şube açacak. Bu sene Kazakistan'ın milli şairi Kazak halkının büyük dâhisi mütefekkir Abay Kunanbayev'in 180'inci doğum yıldönümü. İsmini Kazak kardeşlerimizle birlikte tüm Türk dünyasının kalbine derin saygıyla yazdıran o büyük şairi bu vesileyle rahmetle yad ediyorum.

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Doğu Akdeniz'den Türkistan'ın en ücra köşelerine uzanan coğrafyamızda dilde fikirde işte birlik şiarıyla hareket ediyoruz. Gerek ikili ilişkiler gerek aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk dünyasının güçlenmesi için birlikte çalışıyoruz. Kazakistan'ın teşkilatımızın 2026'daki gayri resmi zirvesine ev sahipliği yapacak olmasında memnuniyet duydum.

KIBRIS TÜRKLERİ VURGUSU

Türk dünyasının asli ve ayrılmaz bir unsuru olan Kıbrıs Türkleriyle de dayanışmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Biraz önce sayın Tokayev'le kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik.

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İSRAİL'İN SOYKIRIM POLİTİKALARI

Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ile dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdik. Gazze başta olmak üzere Rusya Ukrayna savaşı ve Afganistan gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunduk. Terör devleti İsrail 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometrekareye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü daha vahşi ve insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze'deki insani durum felaket boyutundadır. Masum çocuklar ya açlıktan ya da İsrail, işgal güçlerinin silahlarından çıkan kurşunlardan dolayı can vermektedir. İsrail'in açlığı özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir. Bu barbarlık karşısında İslam ülkeleri başta olmak üzere herkesin vicdan sahibi tüm ülkelerin ve halkların sesini yükseltmesi şarttır. Biz bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiğini inşallah göreceğiz.

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Sözlerime son verirken aziz kardeşim Tokayev ve heyetine ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşim Türkiye’nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği günden bu yana attığı adımlarla ortaya koydu. Kendisine Türkiye Kazakistan kardeşliğine yaptığı eşsiz katkılardan dolayı Devlet Nişanımızı tevih edeceğiz. Rabbim dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim eylesin. Bu vesile ile konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, kardeş Kazakistan’a sağlık, esenlik ve refah dileklerimi iletiyorum.

TOKAYEV'İN AÇIKLAMALARI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’nin altın asrını tarihi başarılarla kanıtlamaktadır. Yeni çağda emin adımlarla yürümektedir. Erdoğan’ın uluslararası alanda dengeli, bilgeli ve siyaseti sayesinde Türkiye dünyada etkili ve değerli bir saygınlığa sahip bir devlete dönüştü. Bunun temelinde Türk halkının bilgisi, bilgeliği, gücü yatmaktadır. Kazak vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Tüm Türkiye’ye hürmet etmektedir. Başarılarınıza her daim sevinmekteyiz.

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Maksadımız halklarımızın işbirliğinin güçlenmesi, başarılarının artmasıdır. Zor dönemde ortak hedefe ulaşmak için güçlerimizi birleştirmemiz önemlidir. İki ülkenin işbirliği genişletilmiş stratejik partnerliğe ulaştı.