Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küreselleşme kültürel yozlaşmayı beraberinden getirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bugünlerde sanatçılarımızın kültür miraslarını yaşatmak adına verdiği mücadeleyi kıymetli buluyorum. Aslında gönülle yapılan alın teriyle üretilen her şey sanattır, sanat eseridir. Mirasımıza sahip çıkan yeni kuşaklara aktarmak için ömür harcayan insanlarımızın her biri yaşayan birer hazinedir.

Başlattığımız çalışma neticesinde 2008-2022 yılları arasında toplam 67 miras taşıyıcımızı yaşayan insan hazinesi ilan ettik. Bu kıymetli isimlerin 15'i şaheser niteliğindeki eserlerini bizlere miras bırakarak ebediyete göç etti. Kültürümüzü yaşatan, yeniden yorumlayan ve geniş kitlelere ulaştıran bu ustalarımızı bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 2024 yılında da çeşitli alanlarda başarılı eserler vücuda getiren 25 yeni usta ve sanatçımızı yaşayan insan hazinelerimize dahil ettik. 2024 yılında da başarılı eserler meydana getiren 25 yeni usta ve sanatçımızı yaşayan insan hazinelerimize dahil ettik. Ödülleri tevcih edeceğimiz Anadolu Elsanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği'ni kutluyorum. Gösterdiğiniz üstün gayretler ve eserler için sizlere teşekkür ediyorum.

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Bizim sanat tarzımız millet olmayı sağlayan temel unsurlardan biridir. Hattatların kalemleriyle nakkaşların fırçalarıyla yaptıkları dokunuşlar bin yıldır bu topraklara milletimizin mührünü ruhunu nakşediyor. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Bugünkü gibi aşk değil. Yüreklerindeki aşkı ellerindeki maharetle birleştiren bu sanatkarlarımızın Rabbim yokluklarını göstermesin. Dijitalleşme ekonomiden finansa her alanı adeta kuşatmış durumda. Her şeyin çok hızlı bir şekilde tüketildiği bir çağdayız. Yapay zekanın neleri başarabildiğini kimi zaman neşeyle kimi zaman endişeyle takip ediyoruz. Tüketime dayalı neoliberal sistem bu çeşitliliği ya yok saymakta ya da içini boşaltmaktadır. Tek tipleşmenin varacağı yer kültürel çoraklaşmadır. Biz bir dönem bunun faturasını ödemiş bir milletiz. Batıdan çok batıcı zihniyetin kültür hayatında Türkiye'de açtığı yaralar hala kapanmadı. K-Pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya Neşet Ertaş'a ve nice sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe üzülüyor ve kendimizi sorguluyoruz.

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Nice özgün değerle kültür varlığı ile mücehhez bir ülkeyiz. Tek eksiğimiz elimizdeki bu eşsiz hazinenin değerini yeterince bilemedik. Anadolu'da saklı bulunan bu mirasın gün yüzüne çıkarılması için canla başla çalışıyoruz. Kazı faaliyetlerimizle sadece 4 yıla sığdırdık. Yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar ülkemize getirilmesi için çalışmaları başlattık. Bununla birlikte 12 bin eseri milletimizle buluşturduk. Aşkla tutkuyla icra ettiğinize inandığımız sanat faaliyetlerinizle sizler milli kültürümüzü yeşerten hayat pınarlarımızsınız. Kaybettiğimiz ustalarımıza rahmet niyaz ediyorum.