Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan'la hedef 5 milyar dolar ticaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR TİCARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Bugün yüksek düzeyli strateji işbirliği konseyi toplantısını başarıyla gerçekleştirdik. Ortaklığımızı derinleştirecek adımları istişare ettik. Atabileceğimiz somut adımları ele aldık. Birçok anlaşmaya da imza attık. Bu anlaşmalar işbirliğini çeşitlendirmemize zemin hazırlıyor. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasından memnuniyet duyuyoruz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum.

Özbekistan'la ilişkilerimiz her geçen gün ilerliyor. Bugün dünyanın içinden geçtiği zorlu süreçte bölgesel ve ulusal meseleleri değerlendirdik. İsrail'in insanlık dışı saldırıları görüşmemizin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu.

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GAZZE'DEKİ KATLİAMLAR

Savaşın bitmesi ve Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İsrail'e cephane ve silah desteği veren ülkeler de bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir.

Gazze'de zulüm durdurulmalıdır. Ateşkesin bir an önce sağlanması için ellerini taşın altına koymalılar. Biz nasıl yanlarında oluyorsak Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimiz de yanımızda oluyorlar. 6 Şubat depremleri sonrası Özbekistan'ın sergilediği dayanışmayı şükranla hatırlıyoruz. Özbekistan arama kurtarma ekibi sevk etti, 700 tona yakın yardım malzemesi gönderdi.

Kıymetli kardeşim, Türkiye'nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği andan itibaren attığı adamlarla göstermiştir. Bugün kendisine devlet nişanımızı tevcih edeceğiz.