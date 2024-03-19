Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Şoför Esnafları ile iftar" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TESLİM ETTİĞİMİZ DEPREM KONUTU SAYISI 76 BİNİ AŞTI"

İlk olarak AFAD tarafından inşası tamamlanan deprem konutu ve köy evinin anahtar teslimini gerçekleştirdik. Teslim ettiğimiz deprem konutu sayısı 76 bini aştı. Ardından yeni metronun açılış törenine iştirak ettik. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. 62 kalem eser ve projeyi hizmete açtık. Yatırımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediye kapısını kimseye kapatmadık Haberi görüntüle

Bu sofra muhabbet sofrası. Şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz vardır. Siyasete atıldığımız ilk dönemden itibaren sizlerle dertleştik hasbihal ettik. Sizlerle yakın irtibat halinde olduk. Türkiye'nin nabzını tutarken sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Sizlerin bu ülkeye yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz. Her gün sadece Ankara'da yüz binlerce hemşerimizin evine sevdiklerine ulaşmasına sizler vesile oluyorsunuz. Siyasi hayatı boyunca sizlerle yol yürümüş kardeşiniz olarak nasıl bir mücadele içinde olduğunuzu biliyorum.

Haberin Devamı

İZMİR'DE YAŞANAN OLAY

Geçen ay İzmir'de yaşanan menfur hadise taksicilerimizin hangi riski göz önüne alarak evlerine ekmek getirdiği anlaşılmıştır. Merhum Oğuz Erge kardeşimizi katleden alçak işlediği cinayetin hesabını hukuk önünde vermiştir. Şoförlerimizi hedef alan sözlü ve fiili pekçok saldırı haberi medyaya yansıdı. Dün Keçiören'de taksi durağına yapılan saldırı benzer örnektir.

Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşlerimin itham edildiği, kimileri tarafından nefret objesi haline getirilmeye çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez durumdur. Birkaç kişinin yaptığı hatanın genele teşmil edilmesini doğru bulmuyoruz. Trafik sürekli sıkışıyor, bir yerden bir yere gitmek sorun oluyorsa şoför kardeşlerim burada suçlu değil; bilakis mağdur konumundadır. Milletin yetki verdiklerinin görevi suçu başkasına yıkmak değil bunlara çözüm üretmektir.

"DOLMUŞ VE MİNİBÜS ESNAFIMIZIN PLAKALARA DAİR MÜLKİYET SORUNU GİDERECEĞİZ"

Haberin Devamı

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde artan trafik keşmekeşinden şoför kardeşlerim herkesten çok etkileniyor. Şoför kardeşlerim günün 24 saati çalışıyor. Yol medeniyettir düsturuyla gece gündüz çalışarak ülkemizi ulaştırmada dünyada parmakla gösterir hale getirdik. Otoyol uzunluğunu 3 bin 726 km'ye, köprü ve viyadük uzunluğunu 774 km'ye, karayolu tünel sayımızı 495 adede çıkararak ulaştırma alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Meclis'in açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalara dair mülkiyet sorununa dair sorunları gidereceğiz. aynı düzenlemede halk otobüsü esnafımızın faaliyetlerine devam edebilme haklarını korumaya alacağız. Bakanlığımız mevzuat hazırlığını yaptı, seçimden sonra parlamentonun takdirine sunuyoruz.

Haberin Devamı

Biz büyükşehirde Turgut Altınok kardeşim ve ilçe adaylarımızla eser ve hizmet siyasinde emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Başta İstanbul olmak üzere Ankaramızı başkente yakışır şekilde hal almasını sağlayacağız.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.