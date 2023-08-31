Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL'ye kadar destek yarın hesaplarda

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sevgili İstanbullular değerli Beykozlular aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Günün bu saatinde sizleri Beykoz'da kardeşlik içerisinde görmek beni gerçekten mutlu etti. 4,5 aylık hasret bugün sona eriyor. Karadeniz, Marmara ve Ege'de gırgır ve trol yöntemiyle balıkçılarımızın ağları mavi sularla buluşuyor. Sezon bereketli geçsin. Balıkçılık sektörü 250 bin vatandaşımızı istihdam sağlıyor. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. 2004'ten beri ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Toplamda 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Su ürünleri avcılarına ve üreticilerine indirimli kredi sağlıyoruz. Sektörümüzü 2002'den beri 23,2 milyar liralık sübvansiyonlu krediyle destekledik. Küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı da unutmadık. 12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçılarımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık.

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60 BİN TL'YE KADAR DESTEK

Depremzede balıkçılarımızı kaderine terk etmedik. Deprem bölgesinde yaşayan ve gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibariyle 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesabına yatırıyoruz. Afet bölgesi ilan edilen illerde zayi olan balık yumurtaları yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz.

TÜRK SOMONU İHRACATINDA HEDEF 400 MİLYON DOLAR

3 tarafı denizlerle kaplı ülkeyiz. Deniz ve su ürünleri her yıl hedef büyüterek devam ediyoruz. 2023 hedefimiz 1 milyar dolardı. 4 yıl önce bu rakama ulaşmayı başardık. 100'den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,7 milyar doları ülke ekonomisine kazandırdı. Türk somonu ile Ege ve Akdeniz'de yetiştirilen çuprayı dünyada marka haline getirdik. Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız.

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"BALIKÇILARIMIZ 600 BİN TON BALIĞI OKYANUSLARDA AVLIYOR"

Balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Başta Moritonya olmak üzere Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz binden fazla tayfa ile balıkçılık yapıyor. Balıkçılarımız 600 bin ton balığı okyanuslarda avlıyor. Hem yerel halka istihdam sağlıyorlar hem de ülkemizde milyonlarca dolar kazandırıyorlar.

"O DÖNEMDE İBB'Yİ MAALESEF KAYIP VERDİK, BULAMADIK"

Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak denizler de bize sahip çıkar. Denizlere ne kadar ihtimam gösterirsek denizlerimiz de balıklarıyla bize hizmet eder. Müsilaj bizlere bu meselenin safsaklanmaması gerektiğini bize çok net göstermiştir. Av araçlarıkullanamaz hale gelmiş ve balıkçılarımız Marmara'da av yapamamıştı. Müsilajın süratle temizlenmesi için çok yönlü çalışmalar başlattık. O dönemde İBB'yi maalesef kayıp verdik, bulamadık. Marmara'nın üzerindeki müsilajı kısa sürede biz temizledik. Tıpki Haliç'i temizlediğimiz gibi. Müsilaj Araştırma Komisyonu kurduk.

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Balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki sorunları çözmek için Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Beykoz Belediyemize teşekkür ediyorum.