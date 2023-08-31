Son dakika haberi! Hava Harp Okulu Diploma Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kendi savaş uçağımızı yapıyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi niyetleri boşa düşürmeye devam edeceğiz Haberi görüntüle

240'ı Türk vatandaşı 12'si de dost ve kardeş ülke vatandaşı olmak üzere toplam 452 öğrencimize diplomamızı vereceğiz. Havacılarımızla gurur duyuyoruz. Okulumuz mezunlarından 144 gencimiz pilot olarak görev yapıyor. Sizler de bugün itibariyle bu büyük aileye iştirak ederek gücümüze güç katıyorsunuz. Savunma sanayisinde son dönemde yaptığımız büyük atılımlar sayesinde eksiklerimizi büyük ölçüde giderdik. 20 yıl önce yüzde 20 milli savunma olarak yapıya sahiptik. Bugün yüzde 80 oranında yerli ve milli orana sahibiz. Her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz.

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Kimseye husumet beslemeden kendi ihtiyacımızı karşılama gayreti içerisindeyiz. Elimizdeki birikimi dostlarımızla paylaşmak konusunda asla hasislik göstermiyoruz. Siyasi ve askeri gücümüzle elde ettiğimiz konumumuzu yumuşak güçle de tahkim ettik. Herkesin sömürülecek meta olarak baktığı toplumları biz Allah'ın yarattığı en şerefli mahlukat olarak gördük, görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda biz kendi vizyonumuzu hayata geçirmeyi sürdürdükçe Türkiye ile birlikte tüm insanlıkta şefkat ışığıyla karışılacaktır. Türkiye Yüzyılı'na sıkı sahip çıkmanızı istiyorum.

"BÜYÜK BİR DAVANIN TEMSİLCİSİ OLDUĞUNUZA İNANIYORUM"

Kendi sığ geçmişlerini büyütmek için Türk tarihini dar alana sığdırmaya çalışanlara cevabı 2 binlik askeri tarihimizle vermek boynumuzun borcudur. Bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu toprakları kendine vatan yapmak, tıpkı 100yıl önce Çanakkale'de bu toprakları vatan olarak tutmak tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi vatanını her türlü sinsi tehlikeden korumak için canlarını verecek nesilleri ancak böyle yetiştirebiliriz. Çanakkale'den beri tüm zaferlerimizin beri tüm zaferlerimizin mimarı olan Asım'ın Nesli ile bunu başaracağız. Görev süreniz boyunca böyle büyük bir davanın temsilcisi olduğunuza inanıyorum. Şimdiden gazanız mübarek olsun diyorum.

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"KUTLU BAYRAĞI DAHA İLERİ TAŞIYACAKSINIZ"

Dün Büyük Taarruz'un 101. yıldönümünü coşkuyla kutladık. Bu vesileyle Milli Mücadele'nin her bir safhasına mücadele eden kahraman ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ordumuzu yöneten tüm subayları şükranla yad ediyorum. Milletler en büyük kahramanları saldırılar esnasında çıkarır. Çıkan her bir kahraman yeni ufuklar açmış yeni ışıklar yakmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırma gayreti içerisindeyiz. Sizler de bu kutlu bayrağı daha ileri taşıyacaksınız. Biz ecdadın emanetine helal getirmeden dünyanın yeni düzeninde ülkemizi hak ettiği yeri çıkarmaçabasındayız.

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"HAYALLERİNİZE KET VURMAYIN"

Elbette her şeyin en iyisi en mükemmeli vardır. Kendi köhne dünyalarını ülkenin ve yer kürenin yegane gerçeği sananlar ise en büyük zararı milletimizin Türkiye Yüzyılı idealine veriyor. Bu ülkenin hiçbir vatandaşı kendisini böyle kısır bir anlayışa mecbur hissetmesin. Bu çağrımı en iyi gökyüzünü sınırsızlığı içinde özgürce uçan havacılarımızın anlayacağını biliyorum. Hayallerinize ket vurmayın, kendinizden şüphe duymayın. Oku, düşün, uygula ve neticelendir. Okuyacaksınız ki insanlığın kadim birikimine vakıf olabilesiniz. Düşünün ki bu birikimi kendi özgün değeriniz haline dönüştürebilirsiniz. Uygulayacaksınız ki sahip olduğunu bilgi ve becerenin karşılığını görebilesiniz. Neticelendireceksiniz ki tüm insanlığa katkı sağlayabilirsiniz. Tüm çabamız bu motivasyonu sağlamaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

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Mezun öğrencilerimizi ve ailelerini tekrar tebrik ediyorum. Dost ve kardeş ülkelerden kardeşlerimize evlerine döndüklerinde tüm kardeşlerimize selamlarımızı iletmesini istiyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum.