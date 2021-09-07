Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban'ın yeni kabinesine ilk yorum

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Değerli dostum Cumhurbaşkanını ülkemizde misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendisi ve seçkin üyelerine bir kez daha hoş geldin diyorum. İlişkilerimizi tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulduk. İş birliğini geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak teyit ettik. İlk aşamada ikili ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik.



FETÖ'YLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ



Güvenlik ve terörle mücadele konularında da işbirliğimizi ilerletmek istiyoruz. FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyoruz. FETÖ'nün Kinşasa'daki okulu 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfına devretmiştir. Aynı zamanda Şubat ayından bu yana Afrika Birliği dönem başkanıdır. Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu paylaşıyoruz. Kıtanın sorunlarına en kalıcı çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir kardeşliktir dayanışmadır. Kıta ülkeleriyle kazan kazan eşit ortalık hedefiyle işbirliğimizi arttırmayı gerçekleştireceğiz bunun gayreti içerisi içinde olacağız. 2 kez Türkiye Afrika ortaklık zirvelerini düzenledik.



Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı dönemimde 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanının tarihi ziyaretinin ülkelerimiz için hayırlı olması sebebiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.









KONGO CUMHURBAŞKANI TSHISEKEDI: İLİŞKİLERİMİZ İYİ GİTMEKTEDİR



Bu samimi misafirperverlik için size çok teşekkür ederim. İlk kez Kongo Demokratik Cumhuriyet bir devlet başkanı seviyesinde ziyaret gerçekleştiriyor. Bu bizlerin işbirliğine ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Türkiye ile her alanda işbirliğine hazır olduğumuzun göstergesidir. Siz birçok konuyu dile getirdiniz. Görüşmelerimizde ikili konuları aktardınız. Burada Kasım ayında Türkiye Afrika Zirvesi'ni görüşmeyi ele aldık.



İkili ilişkiler anlamında ise görüşmelerimiz esnasında bir başka konuyu ele aldık. Kongo'daki doğudaki şiddet girişimleri ele aldık. Yaklaşık 24 saat önce 1 saldırı yaşandı topraklarımızda. Bu eylem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu anlamda iki ülke arasında askeri işbirliklerini güçlendirmek istiyoruz. Bunu da topraklarımızdan şiddet unsurlarını uzaklaştırmak için istiyoruz. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginlerinden bahsettik. Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi iki ülke arasında kazan kazan sistemiyle iki tarafta kazanacaktır. İki ülke arasındaki işbirliği ve dostane ilişkiler iyi gitmektedir. Daha da artıp bu işbirliği güçlenecektir.









SORU-CEVAP

Türkiye, Kongo için neler yapabilecek?



ERDOĞAN: Şunu çok açık net söylemek lazım. Kongo Afrika'nın içine 2 milyon 400 bin km kareye sahip bir ülke. Ve toprakları yeraltı yer üstü zenginlikleriyle farklı. Sayın Cumhurbaşkanıyla bunları konuştuk. Kazan kazan esasına dayalı işadamlarımız ve işadamları arasında yeni bir süreci başlatalım. Şuan ki ticaret hacmi 2 ülkeyi yansıtacak bir hacım değil. İlk olarak 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmi belirledik. İş adamlarımıza kendileri bir istikamet verecekleri gibi iş adamlarımız da önümüzdeki süreçte benim de bu yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki yılın Ağustos ayı isabetli olabilir dediler. Bunun ayına çok da bakamayacağız. Yaz kış demeden Kongo'ya iadeyi ziyareti gerçekleştireceğiz. Kendilerinin burada yaptıkları görüşmelerden sonra ben de işadamlarını yanıma alıp gideceğiz. Yeraltı yer üstü, savunma sanayi, tarım da neler yapabiliriz. Tarım endüstrisi sıradan bir olay değil. Tarım ve hayvancılığa yönelik atılacak adımlarla beraber Kongo'nun nüfusu Türkiye ile adeta özdeş bir hale gelip.. Savunma sanayine gelince Türkiye büyük bir gücü ve imkana sahip. Bu konuda da birlikte atabileceğimiz adımlar söz konusu. Otomotiv sektöründe Türkiye yeni bir sıçramanın önünde. Barajlar bu konuda atılacak adımlar var. Ben kendilerine de söyledim. Derin su noktasında liman ihtiyacı çok çok önemli. Liman ihtiyacını bizim liman işletmelerimiz yapabilirler. Orada bu limanları kurup Kongo'yu farklı ülkelere muhtaç etmezler. Bu görüşmelerde mutabık kaldık. Yarın İstanbul'da işadamlarımızla bu konuları görüşecekler.



KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ



Biz şuan itibariyle Katar havalimanın işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruyoruz. Gerçekten bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam edecek olursa biz de olumlu bir yaklaşım ortaya koyarız. Az önce biliyorsunuz buna kalıcı demek zor ama geçici bir Kabine açıklandı. Bu Kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Temennim tüm Afganistan halkı için hayırlı olması

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