Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Bazılarını şaşırtıyor hatta çıldırtıyor

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İlçemiz için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz.

Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. Ülkemizin 4 bir yanında sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Özel projelerle, sosyal destek programıyla milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz.

"BAZILARINI ŞAŞIRTIYOR, HATTA ÇILDIRTIYOR"

Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor.

"KATIKSIZ BİR FAŞİZMİN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlayamıyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

"BİZ BUNLARIN CİĞERİNİ BİLİRİZ"

Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde, kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Biz bunların ciğerini biliriz. İnşallah 2023'e kadar milletimize hizmetleri bıkmadan usanmadan anlatacağız.

Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fert kalmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser inşasına devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Kağıthane meydan projesi işte bunlardan biridir. Tüm Kağıthanelileri bu güzel eserle birlikte baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum.

İnşallah baharla birlikte anneler, çocuklarıyla birlikte burada güzel vakit geçirecekler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Biz bu projelerin yer aldığı, sizin hizmetlerinizin yer aldığı Kağıthane'deyiz. 688 konutun inşasını yüzde 60 seviyesine 6 ay gibi kısa bir sürede getirdik. Buradaki projenin Kağıthane'ye, İstanbul'a hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.