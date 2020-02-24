Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Farklı cephelerde mücadelemize devam ediyoruz. Deprem bizi beklemiyor. Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyor. Ciddi sıkıntı yaşıyoruz.

- Ücretsiz dağıttığımız kitapların sayısı 3 milyar adedi geçmiştir. Çocuklarımızın çok yönlü gelişimini hedefledik. Ders kitaplarını ücretsiz vererek vatandaşlarımızı büyük bir yükten kurtardık.

- Yardımlarla deprem riski yüksek olan yerlerdeki okullara öncelik vermeliyiz. 18 milyon öğrenci 70 bin okulda eğitim görüyor. 13 bin yeni okula ihtiyaç var ve bazı okullar da güçlendirilmeli.

- Bağış kampanyamız bu salonda bulunan arkadaşlarımızla sınırlı değildir. İmkanı olan herkes katılabilir. Buradan yetişecek yavrular, size edecekleri dualarla ebeni alemde sizlerde çok rahat edeceksiniz.

- Önümüzdeki dönemde okul, araç gereç, öğretmen kadar evlatlarımızın zihin ve gönül dünyalarını geliştirmeye önem vermeliyiz. Çocukluğa ve gençliğe veremeyeceğiz bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Kamu ve toplum olarak derin bir muhasebe yapmamız, eğitim ve öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamalıyız. Annesine, babasına ve çevresine saygısız bir çocuğun karnesinde yazan notun bir önemi yoktur.