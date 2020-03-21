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Haber Giriş: 21.03.2020 - 20:04,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili vesilesiyle Twitter hesabından mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle;

Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

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