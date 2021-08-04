MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye kritik ziyaret!
GeriGündem Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye kritik ziyaret!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 18:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye kritik ziyaret!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından akşam saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli’nin bir araya geldiği görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti" açıklaması yapıldı. Erdoğan ve Bahçeli’nin görüşmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan MHP lideri Bahçeliye kritik ziyaret


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi