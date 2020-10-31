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DHA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 21:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmran Han'a teşekkür etti ve geçen hafta Peşaver'de yaşanan terör saldırısı için bir kez daha taziyelerini bildirdi.

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