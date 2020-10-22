MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
GeriGündem Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 18:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek hususların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini belirtti.

Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan’ın sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada durmanın mühim olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden PKK/YPG terör örgütüne karşı ortak hareket etmenin ve İdlib'de ateşkesin korunmasının, istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabaların müspet sonuçlar doğurması için gerekli olduğunu dile getirdi.

BU VİDEO İLGİNİZ ÇEKEBİLİR

Markar Esayan için cenaze töreni… Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı…TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenleniyor.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle