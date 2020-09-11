AA
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi
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