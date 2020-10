Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından satır başları...



'KIBRIS TÜRKLERİ'NİN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Pazar günü KKTC'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ersin Tatar'ı şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Kıbrıs Türklerinin sandıkta koydukları tercihi Türkiye ile birlikte ortak gelecek kurmanın nişanesi olarak görüyoruz. Sayın Tatar'a cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edecektir.





KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ KEŞFİ



Fatih Gemimizin, Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Tuna 1 kuyusundaki gibi verimli keşif haberleri alabileceğimize işarete ediyor. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın her metreküp bu milletin refahı, huzuru geleceği için en verimli şekilde kullanılacaktır. Buradan elde edilecek her kuruş milletimiz için harcanacaktır.



TÜM OYUNLARI BOZMAYI BAŞARDIK



İbni Haldun'un daha sonra pek çok düşünür ve devlet adamı tarafından tespiti de "coğrafya kaderdi". Buradaki kader sözü, dini anlamının ötesinde tarihi ve toplumsal tespitler üzerinden yapılan bir değerlendirmeyi anlatır. Türkiye, bir yanı Avrupa'ya bir yanı Asya'ya bir yanı Afrika'ya uzanan Akdeniz ve Karadeniz gibi iki kadim denizi birbirine bağlayan coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. Bilindiği gibi tarih kitaplarının yeniden yazılmasına gerektirecek öneme sahip en eski yapı topluluğu Göbeklitepe'de bulunuyor. Elbette bölgemizdeki tüm krizleri sınırlarımızın içine taşıma planları oldu. Terör örgütlerinin saldırılarından darbe girişimine kadar her yöntem devreye sokuldu. Tüm saldırıları oyunları boşa çıkarmayı başardık. Bu süreçte uluslararası kuruluşların ülkemize karşı sergiledikleri çifte standartla gerçek yüzlerini ortaya koydular. Mazlumun, mağdurun, hakkın adaletin yanında dimdik yer almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, büyüdükçe ve güçlendikçe dahil olduğu hususlar doğal olarak genişlemektedir. Libya'da bir darbecinin ülkeyi göz göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle destek verdik, vereceğiz. Libya'da bir darbecinin ülkeyi göz göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Bin yıldır vatanımız olarak bu coğrafyadan bizi tasfiye etmeye çalışanlara daha çok kabuslar yaratacağız. Vatanımıza uzatılan her eli kıracağız, sürekli yeni cepheleri açılan mücadelemizin mesajlarını aktaracağız.



KİMSENİN VESAYETİ MİLLİ İRADENİN ÜZERİNE ÇIKARMAYA GÜCÜ YETMEYECEK



Terör örgütlerinin küresel düzeyde artan saldırıları, tüm hızıyla süren korona salgını tüm dünyada panik etkisi yarattı. Daha düne kadar kimi parasına, kimi silahına, kimi sırtını dayadığı küresel yapılara güvenerek efelik taslayan devletler bugün giderek sosyo ekonomik sıkıntılarla uğraşıyor. Ülkemizin yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını izahın ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Küresel ve bölgesel tüm dengeler hızla yıkılıyor, Türkiye yükselen yıldız konumundadır. Karşılarında geçmişte 2 çift lafla, birkaç hamleyle sindirdikleri Türkiye'nin olmadığını gördükçe öfkeleri artıyor. Dışardan yapabildikleri her şeyi zaten yapıyorlar, bunun yanında da içeride kendilerine destek olacak kişiler devşirmeye yapılar kurmaya çalışıyorlar. Biz ülkemizin darbeler ve vesayet döneminin bittiğini söyledikçe bazıları hezeyanlara cevap veriyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle artık bu ülkede kimsenin vesayeti milli iradenin üzerine çıkarmaya gücü yetmeyecek. Oralardan belki umdukları sözleri duymaya devam edebilirler, ama bekledikleri somut desteği bulamazlar.



MİLLETİMİZ BİZİ ANLADI, ÖNÜMÜZÜ AÇTI



2023 hedeflerini ilk açıkladığımızda, birilerinin bizi müstesi bir ifadeyle süzdüğünü hatırlıyoruz. Biz sadece seçim kampanyasında kullanılıp sonra bir kenara bırakılacak bir slogan söylediğimizi sanıyorlardı. Milletimiz de bizi anladı. "Durmak yok, yola devam" diyerek önümüzü açtı. Şimdi 2023'e 3 yıl kaldı. Karşımıza çıkanlar, adeta rüzgar gülü gibi her gün başka şeyler söyleyip başka istikametlere yol açarken biz rotamızdan şaşmadık. Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında inşallah önümüzdeki 30 yılın haritası elimizde olacak. Küresel düzeyde yaşanan yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin hangi alanda yürüyeceğinin kararını bu çalışma ile belirleyeceğiz.