Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: "Bugün Putin'e yine söyledim"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Suriye'den Libya'ya Ege'den Karadeniz'e kadar süren mücadelemizi en iyi sizler biliyorsunuz.

- Ülkemizde Maraş işgal edilirken bir yerlerden yabancı güçleri selamlayanlar, benzer mankurtlar yine sahnede.

- Tüm terör örgütlerinin yanında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz.

- Türkiye'nin İstiklal mücadelesine destek vermek yerine terör örgütlerinin değirmenlerine su taşıyanları tarih kaydediyor. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan ülkeyi yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız. Ülkemizin verdiği mücadelenin başarısı bizim sağlam durmamıza bağlı.

- Tüm okların hedeflerinde AK Parti ve onun Genel Başkanı var. AK Parti Genel Başkanı'nın gücünü bu milletten aldığını görmüyorlar.

- Gün birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirme günüdür. Büyük kongre sürecimizi bu şahlanışın vesilesi haline dönüştürmeliyiz.

- Milletimizin moralini bozmak isteyenler sürekli ülkemizin kötü durumda olduğunu daha da kötüye gideceği yalanını uyduruyor.

- Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan biziz. Kimseye el açmadık, sadece Rabbimize el açtık.

- 8 yıllık dönemde ülkemizdeki yoksulluk oranı yüzde 16,9'dan yüzde 13,9'a indi.

- Katma değerli üretim meselesinde çok daha fazla durmamız gerekiyor.

- Küresel düzeyde süren ticaret savaşlarını ve Çin'in mücadele ettiği virüsü fırsata çevirebiliriz. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Birliğimizi beraberliğimizi, dayanışmamızı kimse bozamayacak. Bazıları puslu havayı sever. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.

- Bugün Putin'e yine söyledim. Dört gün önce yine söyledim. Herkes bizim gibi bakmıyor olaylara. Bizim bir farkımız var. Onun için biz gayreti gösterelim. Rabbimizin lütfu ile bu işin çözümünü yakalayalım.

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