Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin için diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde Erdoğan, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.



'CAYDIRICI BİR TEPKİ VERİLMELİ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarının durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi ve Filistin'e destek olunması için Türkiye ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ART ARDA GÖRÜŞMELER

Türkiye, İsrail zulmüne son vermek için Dışişleri nezdinde de görüşmeler yapıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki bakan, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı ve Müslümanlar için kutsal olan ramazanda durumun kötüleşmesine yol açacak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ile görüşerek İİT’nin Kudüs komitesinin toplanması ve BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımları ele aldı. Çavuşoğlu ayırca İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Filistin ve Kudüs’teki son gelişmeler hakkında ayrı ayrı telefonda görüştü.

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