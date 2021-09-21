Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, yeni açılan Türkevi Binası'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nin açılışının ardından BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmüştü. Görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konuları ele aldığı bildirilmişti.

Öte yandan 75. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı da kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, New York Times heyetini kabul etti. Yeni açılan Türkevi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.