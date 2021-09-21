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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Boris Johnson#New York
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta Türkevi'nin açılışını gerçekleştirdi. Sonrasında şehrin kalbinde yer alan binada diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı da Türkevi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, yeni açılan Türkevi Binası'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nin açılışının ardından BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmüştü. Görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konuları ele aldığı bildirilmişti.

Öte yandan 75. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı da kabul etmişti.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği



ERDOĞAN, NEW YORK TIMES HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, New York Times heyetini kabul etti. Yeni açılan Türkevi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.

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