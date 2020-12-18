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Gülseli KENARLI-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazının ardından koronavirüs tedbirleri uyarısı

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazının ardından koronavirüs tedbirleri uyarısı
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından cemaattekilere seslenerek, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslenerek, koronavirüs geçirenlere şifa diledi.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ DİKKAT ETSİN"

Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar yardımız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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