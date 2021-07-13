AA
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı'na "Uygur Türkleri" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti.
Görüşmede ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti.