Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı'na "Uygur Türkleri" mesajı

Görüşmede ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti.

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