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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayşenur Ezgi Eygi' açıklaması: İsrail barbarlığını lanetliyorum

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#İsrail#Batı Şeria#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: İsrail barbarlığını lanetliyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 19:13

Son dakika haberi... Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İsrail barbarlığını lanetliyorum. İsrail'in hesap vermesi için her platformda çaba göstereceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili açıklama yaptı.

"BARBARCA MÜDAHALEYİ LANETLİYORUM"

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."  

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#İsrail#Batı Şeria#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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