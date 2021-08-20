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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 20:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başlıca Afganistan'da yaşanan olaylar ve göç meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.  

Görüşmede Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede göç konusunda işbirliğinin, karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı ilerletilmesi gerektiğini vurguladı. 

Erdoğan ayrıca, Afganistan'da geçiş dönemi tesis edilemezse, göç baskısının artacağını, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini vurguladı.

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