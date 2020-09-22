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Haber Giriş: 22.09.2020 - 21:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştüler. İki liderin görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştüler. İki liderin görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİYALOG VURGUSU

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayarak, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti.

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