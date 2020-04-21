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Haber Giriş: 21.04.2020 - 21:16,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında kritik görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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