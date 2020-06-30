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İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:41,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan torununu ziyaret etti

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan torununu ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8. torunu dünyaya geldi. Torununu görmek için İstanbul'a gelen Erdoğan tekrar Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocukları "Hamza Salih" dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde tekrar Ankara'ya hareket etti.

BAKAN ALBAYRAK'TAN MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da twitter hesabından, "Rabb'imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" mesajını paylaştı.

Bakan Berat Albayrakın mutlu günü
Bakan Berat Albayrak'ın mutlu günü
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