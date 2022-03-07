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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sandu ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sandu#Moldova
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sandu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sandu#Moldova

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