Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Öte yandan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
ERDOĞAN, AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ettiği bildirildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle