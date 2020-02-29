Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

ERDOĞAN, AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ettiği bildirildi.

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