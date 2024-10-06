×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Türkiye'den Bosna-Hersek'e yardım eli

Güncelleme Tarihi:

#Bosna-Hersek#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı Türkiyeden Bosna-Herseke yardım eli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 20:32

Son dakika haberi... Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketine ilişkin "geçmiş olsun" mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketine ilişkin "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.

"Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz.

18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz.

İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1.050 battaniye, 1.130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

Haberin Devamı

Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bosna-Hersek#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sel

BAKMADAN GEÇME!