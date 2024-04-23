Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Özel arasında ilk buluşma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM resepsiyonu sonrasında bir araya geldi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ, ÖZEL'İ DAVET ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun Erdoğan’ın çay içtiği mermerli salona, resepsiyon salonunda bulunan Özgür Özel’i davet etmesi üzerine Özel de “Bayramlaşalım” diyerek daveti kabul etti.

Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de bulundu.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Yapılacak ikili görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Özel "Hasan Bey'le özel kalemimiz görüşüp, önümüzdeki hafta için uygun bir tarih belirlenecek. Salı günü zaten Meclis Başkanımızla sözleşmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızla da özel kalemlerimizin mutabık olduğu bir tarihte görüşeceğiz. Bugün bayramlaşmak üzere , kendisi bir çay içmek için davet etti. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz. Haftaya görüşme günü henüz belli değil." dedi.