AA
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarında son durumu açıkladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangınının 202 tanesinin kontrol altına alındığını bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız."